A Taiwan il tifone Ragasa ha fatto tracimare un lago a Hualien, sommergendo Guangfu di acqua e fango. I soccorritori cercano dispersi tra strade e case invase dalla melma. Almeno 14 le vittime
Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi
