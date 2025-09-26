Esplora tutte le offerte Sky
Russia, scontro tra un treno merci e un camion

Mondo

Nella regione russa di Smolensk un treno merci e un camion si sono scontrati a un passaggio a livello. Diversi vagoni ferroviari sono deragliati a seguito della collisione, otto dei quali hanno preso fuoco, richiedendo l’intervento di oltre 40 vigili del fuoco sul posto.

