Nella regione russa di Smolensk un treno merci e un camion si sono scontrati a un passaggio a livello. Diversi vagoni ferroviari sono deragliati a seguito della collisione, otto dei quali hanno preso fuoco, richiedendo l’intervento di oltre 40 vigili del fuoco sul posto.
Prossimi video
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
Mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
Mondo
New York, interruzione di corrente a Grand Central Station
Mondo
GSF, Thunberg e attivisti proseguono il viaggio verso Gaza
Mondo
California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria
Mondo
Yemen, attacchi israeliani distruggono un quartiere a Sanaa
Mondo
Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi. Comey: “Sono innocente”
Mondo