Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala

Mondo

A New York il presidente israeliano Netanyahu ha tenuto un discorso all’Assemblea generale dell’Onu. Mentre raggiungeva il podio per prendere la parola, decine di delegati hanno lasciato la sala in segno di protesta.

Prossimi video

Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala

Mondo

Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione

Mondo

Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu

Mondo

Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili

Mondo

Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi

Mondo

Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano

Mondo