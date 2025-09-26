Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala

A New York il presidente israeliano Netanyahu ha tenuto un discorso all’Assemblea generale dell’Onu. Mentre raggiungeva il podio per prendere la parola, decine di delegati hanno lasciato la sala in segno di protesta.
