New York, interruzione di corrente a Grand Central Station

A New York la Grand Central Station è rimasta al buio a causa di un'interruzione di corrente. Le luci in alcune parti dell’edificio si sono spente in seguito a un calo di tensione, durante il quale il servizio ferroviario ha continuato a funzionare regolarmente.
