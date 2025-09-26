California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria

A San Ramon, in California, 20 uomini mascherati hanno compiuto una rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. I ladri hanno distrutto vetrine, rubato merce e sparato alcuni colpi di pistola nel negozio. La polizia ha arrestato diversi sospettati dopo averli rintracciati grazie al supporto aereo.
