Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria

Mondo

A San Ramon, in California, 20 uomini mascherati hanno compiuto una rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. I ladri hanno distrutto vetrine, rubato merce e sparato alcuni colpi di pistola nel negozio. La polizia ha arrestato diversi sospettati dopo averli rintracciati grazie al supporto aereo.

Prossimi video

Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano

Mondo

Russia, scontro tra un treno merci e un camion

Mondo

New York, interruzione di corrente a Grand Central Station

Mondo

GSF, Thunberg e attivisti proseguono il viaggio verso Gaza

Mondo

California, 20 uomini mascherati rapinano una gioielleria

Mondo

Yemen, attacchi israeliani distruggono un quartiere a Sanaa

Mondo