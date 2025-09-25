L’esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo sulla città di Sana’a, in Yemen, colpendo il quartier generale degli Houthi e i loro accampamenti militari. Il bombardamento è avvenuto dopo che il gruppo ha rivendicato un attacco contro un hotel in Israele.
Prossimi video
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
Mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
Mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
Mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
Mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
Mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
Mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
Mondo