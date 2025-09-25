Esplora tutte le offerte Sky
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi

Mondo

L’esercito israeliano ha compiuto un attacco aereo sulla città di Sana’a, in Yemen, colpendo il quartier generale degli Houthi e i loro accampamenti militari. Il bombardamento è avvenuto dopo che il gruppo ha rivendicato un attacco contro un hotel in Israele.

