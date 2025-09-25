Tifone Ragasa a Hong Kong: ristorante completamente allagato

Il super tifone Ragasa ha colpito Hong Kong il 24 settembre, provocando onde enormi che hanno inondato le zone costiere. Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno ripreso l’acqua mentre entrava in un ristorante e ne devastava gli interni. Le autorità hanno innalzato l’allerta al massimo livello 10, con allagamenti diffusi, strade sommerse e oltre cento feriti