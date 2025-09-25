Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tifone Ragasa a Hong Kong: ristorante completamente allagato

Mondo

Il super tifone Ragasa ha colpito Hong Kong il 24 settembre, provocando onde enormi che hanno inondato le zone costiere. Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno ripreso l’acqua mentre entrava in un ristorante e ne devastava gli interni. Le autorità hanno innalzato l’allerta al massimo livello 10, con allagamenti diffusi, strade sommerse e oltre cento feriti

Prossimi video

Colombia, salvati 23 minatori intrappolati per oltre 48 ore

Mondo

Danimarca, droni su aeroporto. Aalborg: attacco ibrido

Mondo

Tifone Ragasa a Guangdong (Cina): colpiti allevamenti ittici

Mondo

Tifone Ragasa a Hong Kong: ristorante completamente allagato

Mondo

Invasione Gaza, le voci degli sfollati

Mondo

Israele, proteste all’aeroporto Ben Gurion contro Netanyahu

Mondo