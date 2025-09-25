Tifone Ragasa a Guangdong (Cina): colpiti allevamenti ittici

Il 24 settembre il tifone Ragasa ha scatenato onde enormi sulle piattaforme di allevamento ittico a Yangjiang, nella provincia cinese del Guangdong. Le immagini di CCTV mostrano le strutture travolte dall'acqua e dal vento, con la telecamera stessa scossa dalle raffiche. Ragasa, il ciclone tropicale più potente dell’anno, ha provocato almeno 14 morti a Taiwan e colpito Hong Kong con piogge torrenziali e venti violenti