Israele, proteste all’aeroporto Ben Gurion contro Netanyahu

Mondo

Il 24 settembre manifestanti e familiari degli ostaggi hanno protestato prima della partenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu per l’Assemblea generale ONU. Alcuni indossavano costumi e chiedevano la fine della guerra e il rilascio dei prigionieri. Il premier incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump negli USA per discutere della questione ostaggi. Israele è sotto accusa per oltre 65.000 morti palestinesi e la diffusione della fame a Gaza.

