L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere e sarà presto incarcerato. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di aver ottenuto fondi da Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007.
Prossimi video
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
Mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
Mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
Mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
Mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
Mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
Mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
Mondo