Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere e sarà presto incarcerato. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di aver ottenuto fondi da Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007.

