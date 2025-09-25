Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto

A Copenaghen l’aeroporto della città ha ripreso la normale attività dopo lo stop causato dal sorvolo dell’area di diversi droni. I velivoli avevano bloccato lo scalo nella tarda serata di lunedì e nella notte tra martedì e mercoledì. "La parte russa respinge categoricamente le assurde speculazioni sul suo coinvolgimento negli incidenti", ha dichiarato l’ambasciata russa in Danimarca.
