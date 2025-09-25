Colombia, salvati 23 minatori intrappolati per oltre 48 ore

Il 24 settembre i soccorritori hanno liberato 23 minatori bloccati a 80 metri di profondità in una miniera d’oro ad Antioquia, in Colombia. L’operazione, durata due giorni, si è conclusa con tutti in buone condizioni di salute. I contatti erano stati stabiliti dal primo giorno, permettendo l’invio di cibo e rassicurazioni. I lavoratori hanno espresso sollievo e gratitudine dopo il salvataggio. Il crollo era stato causato da un cedimento di 15 metri all’ingresso principale.