Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, salvati 23 minatori intrappolati per oltre 48 ore

Mondo

Il 24 settembre i soccorritori hanno liberato 23 minatori bloccati a 80 metri di profondità in una miniera d’oro ad Antioquia, in Colombia. L’operazione, durata due giorni, si è conclusa con tutti in buone condizioni di salute. I contatti erano stati stabiliti dal primo giorno, permettendo l’invio di cibo e rassicurazioni. I lavoratori hanno espresso sollievo e gratitudine dopo il salvataggio. Il crollo era stato causato da un cedimento di 15 metri all’ingresso principale.

Prossimi video

Colombia, salvati 23 minatori intrappolati per oltre 48 ore

Mondo

Danimarca, droni su aeroporto. Aalborg: attacco ibrido

Mondo

Tifone Ragasa a Guangdong (Cina): colpiti allevamenti ittici

Mondo

Tifone Ragasa a Hong Kong: ristorante completamente allagato

Mondo

Invasione Gaza, le voci degli sfollati

Mondo

Israele, proteste all’aeroporto Ben Gurion contro Netanyahu

Mondo