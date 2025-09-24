Taiwan, Hualien devastata dopo passaggio del tifone Ragasa

Il 23 settembre immagini aeree hanno mostrato fiumi di fango e acqua nel paese di Guangfu, colpito da inondazioni. Il torrente Matai’an ha esondato travolgendo l’area, solitamente nota per il paesaggio verde. Il 24 settembre i residenti si sono rifugiati in centri di accoglienza dopo che l’alluvione ha causato 14 vittime. Il premier Cho Jung-tai ha chiesto un’inchiesta sulle procedure di evacuazione. Ragasa, declassato da super tifone, ha poi colpito la Cina meridionale e Hong Kong.
