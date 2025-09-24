Il 23 settembre è comparsa davanti al Campidoglio di Washington una statua raffigurante Donald Trump mano nella mano con Jeffrey Epstein. L’installazione ha attirato passanti e curiosi intenti a scattare foto e video. L’opera è apparsa mentre il Wall Street Journal chiedeva di archiviare la causa per diffamazione intentata da Trump. Il presidente aveva denunciato il giornale per un articolo che collegava il suo nome a Epstein. Il caso riaccende le polemiche sulla gestione dell’inchiesta sul finanziere, morto in carcere nel 2019, accusato di pedofilia e traffico di esseri umani.
Prossimi video
Hong Kong bloccata dal tifone Ragasa, abbassata l'allerta
Mondo
Gaza, palestinesi cercano tra le macerie dopo raid notturno
Mondo
Statua di Trump ed Epstein vicino a Campidoglio a Washington
Mondo
Taiwan, Hualien devastata dopo passaggio del tifone Ragasa
Mondo
Kimmel torna in tv, si scusa per Kirk e attacca Trump
Mondo
Tifone Ragasa, a Taiwan 14 morti e 120 dispersi
Mondo
Ilaria Salis all'Ue: Non evito giustizia, processo in Italia
Mondo