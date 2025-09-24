Statua di Trump ed Epstein vicino a Campidoglio a Washington

Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Il 23 settembre è comparsa davanti al Campidoglio di Washington una statua raffigurante Donald Trump mano nella mano con Jeffrey Epstein. L’installazione ha attirato passanti e curiosi intenti a scattare foto e video. L’opera è apparsa mentre il Wall Street Journal chiedeva di archiviare la causa per diffamazione intentata da Trump. Il presidente aveva denunciato il giornale per un articolo che collegava il suo nome a Epstein. Il caso riaccende le polemiche sulla gestione dell’inchiesta sul finanziere, morto in carcere nel 2019, accusato di pedofilia e traffico di esseri umani.

