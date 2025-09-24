Londra, torre medievale sollevata per lavori nella City

Esplora tutte le offerte Sky
Il 23 settembre la torre di All Hallows Staining, risalente al 1320, è stata sollevata di 14 metri sopra il livello stradale. L’intervento permette di proseguire la costruzione di un nuovo edificio per uffici senza demolire il monumento. La struttura, una delle più antiche della City, poggia ora su supporti temporanei. È l’ultimo resto della chiesa distrutta dal Grande Incendio di Londra del 1666.

