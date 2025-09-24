Esplora tutte le offerte Sky
Bangkok, voragine di 50 metri in un quartiere residenziale

Mondo

Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina,creando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati

Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, causando un buco profondo decine di metri di fronte e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati. Il crollo è avvenuto appena fuori da una stazione di polizia locale e dall'ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, dove si è creata una voragine di circa 50 metri: cavi elettrici sono stati tranciati nel crollo e da una tubatura rotta ha cominciato a sgorgare acqua. Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato l'area, mentre un pick-up barcollava precariamente sul bordo della voragine. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri di Bangkok, ha dichiarato che il crollo è probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita d'acqua.

