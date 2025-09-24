Attacco alla Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio

Il 24 settembre attivisti si sono radunati davanti alla Camera dei Deputati contro l’attacco alla Flotilla avvenuto durante la notte. Presenti la rete #nobavaglio e gruppi solidali con il popolo palestinese. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno chiesto la mobilitazione nazionale. Il Global Movement to Gaza ha convocato una conferenza stampa alle 14 in piazza. In piazza anche Ultima Generazione, che ha incontrato i deputati Fratoianni e Bonelli di AVS. Gli esponenti hanno promesso impegno politico, pur non essendo al governo.
