Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina

Il 23 settembre centinaia di palestinesi hanno sfilato a Ramallah, in Cisgiordania, a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina discusso all’Onu. In piazza sventolavano bandiere canadesi, olandesi e di altri Paesi che hanno appoggiato la causa. Domenica 21 settembre Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato palestinese, seguiti dall’annuncio della Francia. Israele e gli Stati Uniti hanno respinto con forza la decisione.