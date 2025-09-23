Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone

Il 23 settembre le province costiere cinesi hanno sospeso treni, voli e servizi marittimi in vista del tifone Ragasa. La tempesta, la più potente del 2025, minaccia Guangdong, Hong Kong, la Cina continentale e Taiwan dopo aver colpito le Filippine. Le autorità hanno evacuato oltre 370.000 residenti. Migliaia di navi sono state fatte rientrare in porto e i contadini hanno raccolto frutta in anticipo per ridurre i danni. L’impatto è previsto tra il 24 e la sera dello stesso giorno.
Prossimi video
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Riconoscere Palestina è fare regalo ad Hamas"
Mondo
Trump all'Assemblea Generale Onu: "Europa non deve acquistare petrolio russo"
Mondo
Macron chiama Trump a New York: "Bloccato in strada per il tuo corteo"
Mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"
Mondo
Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità
Mondo
Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"
Mondo
Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"
Mondo