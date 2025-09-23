Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone

Il 23 settembre le province costiere cinesi hanno sospeso treni, voli e servizi marittimi in vista del tifone Ragasa. La tempesta, la più potente del 2025, minaccia Guangdong, Hong Kong, la Cina continentale e Taiwan dopo aver colpito le Filippine. Le autorità hanno evacuato oltre 370.000 residenti. Migliaia di navi sono state fatte rientrare in porto e i contadini hanno raccolto frutta in anticipo per ridurre i danni. L’impatto è previsto tra il 24 e la sera dello stesso giorno.