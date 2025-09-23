Australia, divisioni su riconoscimento Stato di Palestina

Il 23 settembre l’opinione pubblica australiana è divisa sulla decisione di riconoscere la Palestina. Canberra si è unita a Regno Unito e Canada nel sostegno, contro la posizione di USA e Israele. Il premier Anthony Albanese ha motivato la scelta con gli impegni dell’Autorità Palestinese su disarmo di Hamas ed elezioni future. Intanto, la guerra a Gaza ha già causato oltre 65.000 morti, secondo le autorità locali.