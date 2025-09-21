Canada, proteste a Toronto contro le politiche del governo

Il 20 settembre circa 2.000 attivisti hanno manifestato a Toronto contro le politiche del governo su clima, Gaza, migranti e diritti indigeni. Nel mirino la legge C-5, che accelera i progetti infrastrutturali aggirando norme ambientali e tutele dei nativi. I manifestanti hanno denunciato i tagli alla spesa sociale e l’aumento dei fondi militari, chiedendo un embargo sulle armi a Israele. Contestato anche il disegno di legge C-2, che amplia i poteri di controllo sui dati personali e limita l’immigrazione. Cortei simili si sono tenuti in altre città canadesi.