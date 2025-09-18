Messico, presidente Sheinbaum guida primo Grito de Dolores

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum, in carica dal 2024 e prima donna a ricoprire questo ruolo, il 15 settembre ha guidato per la prima volta il tradizionale “Grito de Dolores” dal Palazzo Nazionale. Ha ricordato eroi e eroine dell’indipendenza, donne indigene e migranti, esaltando libertà, giustizia e democrazia. Migliaia di persone hanno assistito in piazza, in una celebrazione sobria, con al suo fianco soltanto il gabinetto di governo e il marito. L’evento ha segnato i 215 anni dall’appello di Hidalgo del 1810, che portò all’indipendenza nel 1821