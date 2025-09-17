Nato, al via esercitazione militare in Croazia Mondo 17 set 2025 - 18:53 La Croazia ha messo in mostra carri, aerei ed elicotteri in un’esercitazione Nato che include anche droni FPV Prossimi video Nato, al via esercitazione militare in Croazia Mondo 17 set - 18:53 Timeline, i nuovi attacchi israeliani a Gaza e l'esodo di massa verso sud Mondo 17 set - 18:17 Timeline, la crisi sanitaria a Gaza e il racconto di Emergency Mondo 17 set - 18:17 Trump a Londra, cerimonia al Castello di Windsor Mondo 17 set - 17:11