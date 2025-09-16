Attacco di Israele a Gaza, Rubio: "Hamas ha poco tempo per un accordo"

"Gli israeliani hanno iniziato le operazioni in quella zona (Gaza City). Riteniamo quindi che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo sia molto breve. Non abbiamo più mesi a disposizione, ma probabilmente solo giorni e forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore. "La nostra prima scelta è che tutto questo finisca con un accordo negoziato in cui Hamas dichiari: 'Ci smilitarizzeremo, non saremo più una minaccia'", ha affermato Rubio che ha aggiunto "se c'è un Paese al mondo che potrebbe aiutare a porre fine a tutto questo attraverso i negoziati, quello è il Qatar"