Attacco di Israele a Gaza, Rubio: "Hamas ha poco tempo per un accordo"

Le parole del segretario di Stato americano pronunciate prima di lasciare Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore
"Gli israeliani hanno iniziato le operazioni in quella zona (Gaza City). Riteniamo quindi che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo sia molto breve. Non abbiamo più mesi a disposizione, ma probabilmente solo giorni e forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore. "La nostra prima scelta è che tutto questo finisca con un accordo negoziato in cui Hamas dichiari: 'Ci smilitarizzeremo, non saremo più una minaccia'", ha affermato Rubio che ha aggiunto "se c'è un Paese al mondo che potrebbe aiutare a porre fine a tutto questo attraverso i negoziati, quello è il Qatar"