Etiopia, inaugurata sul Nilo la Grande Diga del Rinascimento Mondo 09 set 2025 - 17:24 Inaugurata in Etiopia la più grande diga idroelettrica dell'Africa, un progetto che fornirà energia a milioni di persone Prossimi video Etiopia, inaugurata sul Nilo la Grande Diga del Rinascimento Mondo 09 set - 17:24 Usa, a Chicago prende il via l’Operazione Midway Blitz" Mondo 09 set - 17:24 Qatar, esplosione a Doha: attaccata la sede di Hamas Mondo 09 set - 17:19 Londra, sciopero dei trasporti: bloccata la metropolitana Mondo 09 set - 15:25