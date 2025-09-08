Cuba, le celebrazioni a L’Avana per la Vergine di Regla Mondo 08 set 2025 - 12:36 Centinaia di cattolici cubani hanno partecipato alla processione di strada in memoria della Vergine di Regla Prossimi video Cuba, le celebrazioni a L’Avana per la Vergine di Regla Mondo 08 set - 12:36 Ucraina, Trump convoca leader Ue per nuove sanzioni Mondo 08 set - 12:23 California, oltre 50 cani a Del Mar per la gara di surf Mondo 08 set - 11:44 Hong Kong, scuole e attività chiuse per la tempesta Tapah Mondo 08 set - 10:51