Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti

Il 4 settembre un autobus con oltre 30 passeggeri è precipitato per circa 500 metri in una scarpata nelle colline centrali dello Sri Lanka. A bordo c’erano lavoratori municipali di Tangalle, di ritorno da un’escursione a Ella, a 200 km dalla capitale Colombo. Un superstite ha riferito che l’autista aveva gridato che i freni erano guasti poco prima dello schianto. Circa 200 militari e abitanti del posto hanno partecipato ai soccorsi. I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni in condizioni critiche. Ci sono numerose vittime.