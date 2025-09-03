Esplora tutte le offerte Sky
Uk, re Carlo visita nuovo ospedale di Birmingham

Mondo

A Birmingham Re Carlo ha inaugurato ufficialmente il nuovo Midland Metropolitan University Hospital. Prevista inizialmente il 24 marzo, la visita era stata posticipata a causa delle condizioni di salute di re Carlo. Il monarca ha incontrato personale medico, volontari e pazienti della struttura e visitato l'Oratorio di San Filippo Neri.

