Bambino su monorotaia negli USA, salvato da un passante. VIDEO

Ha salvato un bambino che camminava lungo i binari di una monorotaia sopraelevata negli Stati Uniti. E' successo sabato scrso, 30 agosto, all'Hersheypark di Hershey, in Pennsylvania.

Protagonista un uomo, ospite del parco, ripreso in questo video (Maruo Bekhit e Selma Harris via Storyful) che mostra la folla sotto di loro che cerca di distogliere il bambino dai binari. L'uomo sale sul tetto di una bancarella di cibo per poi raggiungere i binari, dove prende in braccio il bambino per portarlo poi in salvo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo i media locali, l'Hersheypark ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i genitori del bambino ne avevano denunciato la scomparsa poco dopo le 17:00 e che le squadre lo stavano cercando quando la folla lo ha avvistato sui binari sopra di loro. Il bambino è entrato nella stazione della monorotaia, chiusa al momento dell'incidente, con una catena all'ingresso, e vi è rimasto circa 20 minuti prima di iniziare a camminare lungo i binari, ha dichiarato l'Hersheypark.

Il ragazzo, illeso, è stato riconsegnato ai genitori intorno alle 17:30, hanno dichiarato le autorità. "Siamo grati per la vigilanza dei nostri ospiti e per la rapida risposta del nostro team, e continuiamo a impegnarci per mantenere i massimi livelli di sicurezza degli ospiti in tutto Hersheypark", hanno aggiunto.