Bulgaria, il Paese diventa il 21° membro della zona euro

Mondo

Il 1° gennaio 2026 la Bulgaria ha adottato ufficialmente l’euro, diventando il 21° membro della zona euro. A Sofia, fuochi d’artificio e cori hanno salutato l’evento davanti alla banca centrale, dove è stato mostrato un conto alla rovescia e la bandiera dell’UE. La mossa completa l’integrazione europea della Bulgaria, pur in un contesto di opinioni divise tra la popolazione

