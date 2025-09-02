Narcos dei Balcani usano l’Africa per traffico di cocaina

Il 2 settembre un rapporto del GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) ha rivelato che i gruppi criminali dei Balcani occidentali stanno consolidando la loro presenza in Africa occidentale. Albania e reti slave dominano rotte del narcotraffico che passano da Senegal, Sierra Leone, Gambia, Guinea-Bissau e Capo Verde. La crescita è favorita dalla domanda di cocaina in Europa e dal rafforzamento dei controlli sulle rotte dirette dall’America Latina. Queste reti sono ormai tra i principali protagonisti del traffico europeo di cocaina.