Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona verso Gaza Mondo 02 set 2025 - 10:33 La Global Sumud Flotilla è ripartita da Barcellona verso Gaza dopo il rientro forzato per maltempo Prossimi video Putin incontra Xi a Pechino: "Rapporti senza precedenti" Mondo 02 set - 10:33 Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona verso Gaza Mondo 02 set - 10:33 Sky Tg24 Mondo, La tela del drago: il nuovo ordine firmato da Xi, Putin e Modi Mondo 02 set - 07:01 Asse tra India e Cina, Trump difende i suoi dazi Mondo 01 set - 23:56