Salpata da Barcellona verso Gaza la Global Sumud Flotilla

Con lo slogan "Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo", una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, è partita oggi, domenica 31 agosto, da Barcellona con destinazione Gaza. A gestire l'iniziativa è la "Global Sumud Flotilla", coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone che intende rompere il "blocco imposto da Israele" all'accesso via mare a Gaza, con l'obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese ormai stremata.