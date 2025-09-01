Esplora tutte le offerte Sky
Salpata da Barcellona verso Gaza la Global Sumud Flotilla

Mondo

Con lo slogan "Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo", una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, è partita oggi, domenica 31 agosto, da Barcellona con destinazione Gaza. A gestire l'iniziativa è la "Global Sumud Flotilla", coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone che intende rompere il "blocco imposto da Israele" all'accesso via mare a Gaza, con l'obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese ormai stremata.

