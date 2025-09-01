Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, proteste studenti contro repressione governo

Mondo

In Indonesia centinaia di studenti si sono radunati nelle principali città per protestare contro la recente repressione delle proteste da parte del governo. Le rivolte scoppiate nel Paese hanno causato 8 morti e hanno rappresentato il peggior episodio di violenza avvenuto in Indonesia in oltre due decenni.

Prossimi video

Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

Mondo

Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente

Mondo

Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization

Mondo