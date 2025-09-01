Indonesia, proteste studenti contro repressione governo

In Indonesia centinaia di studenti si sono radunati nelle principali città per protestare contro la recente repressione delle proteste da parte del governo. Le rivolte scoppiate nel Paese hanno causato 8 morti e hanno rappresentato il peggior episodio di violenza avvenuto in Indonesia in oltre due decenni.
