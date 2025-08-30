Usa, Corte federale boccia dazi di Trump: "Illegali"

Il 29 agosto, una corte d’appello statunitense ha stabilito che la maggior parte dei dazi voluti da Donald Trump sono illegali, minando uno dei pilastri della sua politica economica internazionale. Le tariffe resteranno in vigore fino al 14 ottobre, in attesa di un eventuale ricorso alla Corte Suprema. Trump ha definito la sentenza “sbagliata” su Truth Social, ribadendo che i dazi sono ancora attivi. La misura, usata per ottenere concessioni commerciali, ha anche alimentato volatilità nei mercati finanziari.