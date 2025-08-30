Esplora tutte le offerte Sky
Indonesia, manifestanti incendiano parlamento regionale

Mondo

Venerdì 29 agosto, a Makassar, in Indonesia, i manifestanti hanno appiccato fuoco al parlamento regionale durante una protesta. Ci sono numerosi morti e feriti. L’agenzia per la gestione dei disastri ha riferito che alcune vittime sarebbero rimaste intrappolate nell’edificio in fiamme, mentre due feriti si sarebbero lanciati dalle finestre per salvarsi. Le manifestazioni, iniziate a Jakarta contro gli stipendi dei parlamentari, sono degenerate dopo la morte di un motociclista investito da un veicolo della polizia. Le proteste rappresentano la prima grande sfida per il nuovo governo di Prabowo Subianto.

