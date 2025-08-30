Australia, neve di fine inverno a Orange: città imbiancata

La città di Orange, nel Nuovo Galles del Sud, si è svegliata imbiancata sabato 30 agosto grazie a una nevicata tardiva, secondo il Bureau of Meteorology. L’agenzia ha registrato fino a 10 centimetri di neve, con residenti che hanno approfittato del fenomeno per giochi e battaglie a palle di neve. Le autorità hanno segnalato condizioni difficili di freddo, vento e neve in diverse aree del Nuovo Galles del Sud e Victoria. È stato emesso un avviso di maltempo per la regione colpita dall’ondata antartica.