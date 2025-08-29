Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di persone

Il Punjab pakistano affronta la peggiore alluvione degli ultimi 40 anni, con fiumi in piena che hanno sommerso diversi villaggi e il santuario Kartarpur Sahib. Oltre un milione di persone è stato evacuato e almeno 17 abitanti sono morti
