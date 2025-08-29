Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari

Mondo

Nuove proteste violente si sono verificate a Jakarta la sera del 28 agosto contro gli stipendi e i privilegi dei parlamentari. La polizia ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti che usavano fuochi d’artificio, mentre alcuni veicoli delle forze dell’ordine sono stati incendiati. Solo tre giorni prima, altri scontri avevano avuto luogo davanti al parlamento, dove la folla accusava i deputati di guadagnare oltre 100 milioni di rupie al mese. I manifestanti denunciano anche quella che definiscono una classe dirigente corrotta e l’eccessivo peso dei militari nella vita civile sotto la presidenza di Prabowo Subianto.

Prossimi video

Timeline, la guerra in Ucraina tra l'invio di armi e la minaccia di sanzioni alla Russia

Mondo

Usa, Trump revoca la scorta a Kamala Harris

Mondo

Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza

Mondo