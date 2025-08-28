Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pakistan, le inondazioni nel distretto di Narowal, in Punjab

Mondo

Secondo le autorità sono circa 210mila le persone evacuate dalle aree del Punjab colpite dalle inondazioni. Il tenente generale Inam Haider, Presidente dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (NDMA) del Pakistan, ha dichiarato il monsone di quest’anno ha causato finora oltre 800 morti e 1000 feriti in tutto il paese. Il Dipartimento Meteorologico del Paese ha avvertito che sono previste ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. Le immagini mostrano la situazione nel distretto di Narowal, in Punjab.

Prossimi video

Ucraina, attacco con droni russi a Kiev: morti e feriti

Mondo

Sparatoria Minneapolis, uccide due bambini e si suicida. Killer elogia autori stragi

Mondo

Guerra Ucraina, notte di raid russi su Kiev, almeno 12 morti

Mondo