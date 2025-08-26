Kiruna, spostato il campanile della chiesa simbolo svedese

Il 26 agosto è stato trasferito il campanile della storica chiesa di Kiruna, in Svezia. Si tratta di una tappa cruciale nel progetto di rilocalizzazione del monumento. La chiesa, tra le più grandi strutture lignee del Paese e spesso votata come la più bella, era già stata spostata di 5 km verso il nuovo centro cittadino. L’operazione è stata necessaria per permettere l’espansione della miniera di ferro più grande al mondo. Il sito sarà stabilizzato e restaurato, con la riapertura prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.