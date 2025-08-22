Washington, proteste contro la stretta anti-crimine di Trump

Giovedì 21 agosto, a Washington, decine di persone hanno manifestato contro la stretta anti-crimine decisa dal presidente Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato lo stato di emergenza per la sicurezza pubblica e assunto il controllo temporaneo della polizia cittadina. Sono stati dispiegati soldati della Guardia Nazionale e agenti federali, con un aumento delle perquisizioni a campione. Le autorità locali contestano la narrazione di un’ondata criminale, citando dati che mostrano un calo rispetto al 2023.