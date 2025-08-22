Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Washington, proteste contro la stretta anti-crimine di Trump

Mondo

Giovedì 21 agosto, a Washington, decine di persone hanno manifestato contro la stretta anti-crimine decisa dal presidente Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato lo stato di emergenza per la sicurezza pubblica e assunto il controllo temporaneo della polizia cittadina. Sono stati dispiegati soldati della Guardia Nazionale e agenti federali, con un aumento delle perquisizioni a campione. Le autorità locali contestano la narrazione di un’ondata criminale, citando dati che mostrano un calo rispetto al 2023.

Prossimi video

Portogallo, vigile del fuoco gravemente ustionato da incendi

Mondo

Spagna, proteste contro il governo per la gestione incendi

Mondo

Washington, proteste contro la stretta anti-crimine di Trump

Mondo