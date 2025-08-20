Esplora tutte le offerte Sky
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni

Mondo

Mo Chara, leader della band nordirlandese Kneecap, è comparso il 20 agosto davanti alla Westminster Magistrates Court per l’accusa di aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un concerto. I Kneecap erano già stati più volte presi di mira dall'esecutivo britannico, anche per la loro recente esibizione al celebre festival musicale di Glastonbury. Il caso alimenta le polemiche sulle nuove leggi anti-proteste pro Palestina del governo Starmer. La polizia ha imposto restrizioni alle manifestazioni per timore di disordini.

