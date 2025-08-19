Centinaia di pellegrini in Bulgaria per "divino anno nuovo"

Il 19 agosto 2025 centinaia di persone, vestite di bianco e scalze, si sono radunate presso il Lago Babreka in Bulgaria per celebrare il capodanno divino della Fratellanza Bianca Universale. Fondata dal maestro spirituale Peter Deunov negli anni Venti del Novecento, la società unisce cristianesimo e misticismo indiano con l’obiettivo di connettere i devoti all’energia cosmica. I partecipanti vedono nel rito un atto di armonia e rigenerazione. La cerimonia dura tre giorni a 2.280 metri di altitudine.