Eurostar sospende treni tra Londra e Parigi: guasto a tunnel

I treni Eurostar tra Londra e l’Europa continentale sono stati sospesi a causa di un guasto all’alimentazione nel tunnel sotto la Manica. Ritardi e disagi durante il picco dei viaggi di fine anno
Prossimi video
Eurostar, guasto nel tunnel della Manica: sospesi i treni
Mondo
Spagna, una rara grandinata colpisce Ibiza
Mondo
Mosca: attacco Kiev a villa Putin per far deragliare i negoziati
Mondo
Terrorismo Turchia, blitz anti Isis: arrestati 357 sospetti
Mondo
Tensioni Cina-Taiwan, secondo giorno di esercitazioni militari attorno all'isola
Mondo
Brasile, Rio de Janeiro celebra la dea del mare Yemanja
Mondo
New York, la neve copre Syracuse: allerta fino a Capodanno
Mondo