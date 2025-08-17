Spagna, incendio minaccia il forte seicentesco di Atalaia

Il 16 agosto 2025 un incendio ha minacciato il forte di Atalaia a Verin, in Spagna, costruito nel XVII secolo durante la Guerra di Restaurazione contro il Portogallo. Le fiamme hanno bruciato la vegetazione circostante senza danneggiare la struttura. In Spagna gli incendi hanno già causato sette vittime e devastato un’area grande quanto Londra. I vigili del fuoco lottano contro roghi aggravati da due settimane di ondate di calore e venti meridionali.