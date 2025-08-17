Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza

Mondo

Venerdì 15 agosto i belgi si sono riuniti in una piazza nella parte orientale del Paese per gustare una frittata gigante preparata con migliaia di uova in occasione della festa dell'Assunzione. Una padella larga quattro metri è stata trasportata con un carrello elevatore e la frittata finita è stata servita agli spettatori in ciotole con un pezzo di pane. Secondo la leggenda, l'idea di cucinare una frittata gigante risale al IX secolo, all'epoca di Guglielmo I del Ducato d'Aquitania, nell'odierna Francia sud-occidentale.

Prossimi video

Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza

Mondo

Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti

Mondo

Honduras, in migliaia pregano in piazza prima delle elezioni

Mondo