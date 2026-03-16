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Guerra Iran, i soccorsi dopo gli attacchi a Teheran

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Lunedì 16 marzo, a Teheran, le squadre di soccorso hanno setacciato le macerie e trasportato i residenti feriti su barelle dopo che un attacco aereo ha colpito un edificio nella capitale iraniana. Le squadre di soccorso hanno operato sui tetti degli edifici crollati, mentre le strade erano piene di veicoli danneggiati e peluche sparsi per terra. L'esercito israeliano ha dichiarato lunedì di stare effettuando attacchi aerei su Teheran, Shiraz e Tabriz contro quelle che ha definito le infrastrutture del “regime terroristico iraniano”.

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