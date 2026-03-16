Gerusalemme, missile colpisce l'abitazione del console USA

Sabato 14 marzo una grossa scheggia di missile è caduta in un edificio usato dal console degli Stati Uniti a Gerusalemme in un attacco lanciato dall'Iran. Secondo i testimoni, sono state avvertite tra le 12 e le 15 esplosioni. Il frammento del missile non si è solo fermato sul tetto, ma ha sfondato la pavimentazione ed è caduto nel parcheggio sotterraneo. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che non si sono registrati feriti tra il personale statunitense a seguito di questo attacco.
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