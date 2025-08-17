La lettera di Melania Trump a Putin: "Proteggere i bambini"

Il 15 agosto 2025, in occasione del vertice in Alaska, Melania Trump ha affidato al presidente Donald Trump una lettera destinata a Vladimir Putin. Nel testo, la first lady ha richiamato i leader mondiali al dovere di proteggere i bambini e garantire loro amore, sicurezza e dignità. Ha sottolineato come l’innocenza dei più piccoli trascenda confini, ideologie e governi. Melania ha infine invitato Putin ad agire per custodire il futuro delle nuove generazioni.